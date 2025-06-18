В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Создатели «Смешариков» объяснили трансформацию героев на ПМЭФ
На ПМЭФ Крош и Ежик появились с измененными внешними чертами
На Петербургском экономическом форуме Крош и Ежик из «Смешариков» были представлены в необычных образах, вызвавших обсуждение среди гостей.
Генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина объяснила, что Крош и Ежик на площадке Петербургского международного экономического форума предстали в измененных образах, сообщает Газета.ru.
По словам Немчиной, это не случайность, а специально продуманная трансформация – часть нового арт-проекта, который призван развивать культуру коллекционирования в России и поддерживать отечественных и зарубежных художников.
Экспозиция с Крошем и Ежиком, созданная основателем ГК «Рики» Ильей Поповым, вызвала повышенный интерес у посетителей форума.
Немчина пояснила: «Это намеренная трансформация, лежащая в основе принципа дизайнерской игрушки. Изображения могут быть разные, а форма узнаваемая».
Она также отметила, что организаторы довольны вниманием поклонников к героям мультфильма.
Ранее в интернете появились фотографии, где Крош изображен с иголками, а Ежик – с большими кроличьими ушами, что вызвало дискуссии среди пользователей.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, выступая на Международном женском форуме в Екатеринбурге, заявил, что российским мультипликаторам не удалось создать анимационный сериал, чьи главные герои являлись бы образцом крепкой и счастливой семьи.