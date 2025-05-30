В РПЦ назвали «Симпсонов» примером трансляции семейных ценностей

Митрополит Евгений назвал «Симпсонов» примером трансляции семейных ценностей

Tекст: Вера Басилая

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, выступая на Международном женском форуме в Екатеринбурге, заявил, что российским мультипликаторам не удалось создать анимационный сериал, чьи главные герои являлись бы образцом крепкой и счастливой семьи, передает РИА «Новости».

Он отметил, что, несмотря на распространенное мнение о том, что изображение семьи в мультфильмах может быть скучным, это не соответствует действительности. В качестве примера он привел американский мультсериал «Симпсоны», который, по его словам, на протяжении почти 40 лет показывает на экранах любящую семью с тремя детьми.

Митрополит добавил, что в России пока не создано ничего подобного, и даже самые поучительные отечественные мультфильмы не формируют привлекательный образ взрослой и счастливой семьи. В частности, он отметил, что герои мультсериала «Смешарики» дружат, но остаются одинокими, а в «Маше и Медведе» зритель не видит семьи главной героини. Он также подчеркнул, что на экранах нет примеров идеальных семей, способных дать зрителям опыт семейного счастья, если им этого не хватает в реальной жизни.

В то же время митрополит положительно оценил мультсериал «Три кота», однако подчеркнул, что это лишь единичный случай на общем фоне.

Ранее Минкультуры запретило фильмы с пропагандой чайлдфри к прокату.

До этого американского актера Хэнка Азарию отстранили от озвучки персонажа мультсериала «Симпсоны» из-за его традиционной сексуальной ориентации.

В Роскомнадзоре отказались блокировать «Гарри Поттера» и «Игру престолов», несмотря на обвинения в пропаганде чайлдфри.