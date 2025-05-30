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В РПЦ назвали «Симпсонов» примером трансляции семейных ценностей
Митрополит Евгений назвал «Симпсонов» примером трансляции семейных ценностей
В России пока не удалось создать мультсериал с примером крепкой семьи, в то время как американский ситком «Симпсоны» 40 лет показывает пример семейных ценностей, заявил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, выступая на Международном женском форуме в Екатеринбурге, заявил, что российским мультипликаторам не удалось создать анимационный сериал, чьи главные герои являлись бы образцом крепкой и счастливой семьи, передает РИА «Новости».
Он отметил, что, несмотря на распространенное мнение о том, что изображение семьи в мультфильмах может быть скучным, это не соответствует действительности. В качестве примера он привел американский мультсериал «Симпсоны», который, по его словам, на протяжении почти 40 лет показывает на экранах любящую семью с тремя детьми.
Митрополит добавил, что в России пока не создано ничего подобного, и даже самые поучительные отечественные мультфильмы не формируют привлекательный образ взрослой и счастливой семьи. В частности, он отметил, что герои мультсериала «Смешарики» дружат, но остаются одинокими, а в «Маше и Медведе» зритель не видит семьи главной героини. Он также подчеркнул, что на экранах нет примеров идеальных семей, способных дать зрителям опыт семейного счастья, если им этого не хватает в реальной жизни.
В то же время митрополит положительно оценил мультсериал «Три кота», однако подчеркнул, что это лишь единичный случай на общем фоне.
Ранее Минкультуры запретило фильмы с пропагандой чайлдфри к прокату.
До этого американского актера Хэнка Азарию отстранили от озвучки персонажа мультсериала «Симпсоны» из-за его традиционной сексуальной ориентации.
В Роскомнадзоре отказались блокировать «Гарри Поттера» и «Игру престолов», несмотря на обвинения в пропаганде чайлдфри.