Соловьёв оценил идею потребовать от Украины компенсацию за ущерб Крыму

«Это все из разряда политических дебатов, потому что такие требования в конечном итоге либо оказываются в суде, либо – нет», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьёв, оценивая перспективы требования к Украине возместить ущерб, который понёс Крым, находясь в её составе.

«Представить себе в нынешней ситуации, что Россия пойдет в суд и будет требовать даже то, что ей принадлежит по праву, теоретически можно. Но на фоне абсолютного беспредела, который творят в последнее время суды, в частности решение ЕСПЧ по признанию геноцидом ареста руководителя «Лесных братьев», можно забыть о беспристрастном и честном рассмотрении дел, имеющих отношение к нашей стране», – сказал газете ВЗГЛЯД российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв.

«Поэтому в плане политических дебатов – понимаю, в плане тонкого троллинга Украины – понимаю, в плане подчеркивания дисбаланса, который существовал в прошлых финансовых расчетах – хорошо понимаю. Но увидеть в этом сейчас юридическую выгоду я, вежливо говоря, затрудняюсь. Однако это не означает, что не надо им постоянно напоминать об отнюдь непростых 23 годах, которые Крым провел в составе Украины», – подчеркнул Соловьёв.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить.

Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовета Крыма.

Позже власти Украины ввели санкции против Володина, и в нижней палате российского парламента предполагают, что это связано с его инициативой по анализу нанесенного Украиной ущерба Крыму и Севастополю.

Сам же Володин назвал введенные против него санкции Киева «пустопорожним решением». Он отметил, что «на дурь и глупость нельзя отвечать симметрично».

На этом фоне экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской», и поддержал инициативу потребовать от Украины компенсацию за ущерб, нанесенный Крыму за время нахождения в ее составе.

«Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно 100 млн долларов отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота. То, что в течение многих лет Украина получала от России деньги необоснованно, незаконно за содержание Военно-морского флота в Севастополе, – это факт», – сказал Лужков.