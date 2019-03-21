Володин назвал введенные против него санкции Киева «пустопорожним решением»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение о введении Украиной в отношении него санкций продиктовано политическим бессилием Киева.

Володин заявил, что к решениям Киева «можно относиться как к решениям сугубо политическим, причем пустопорожним», в них «нет ни смысла, ни логики», передает ТАСС.

«Эти пустопорожние решения, основанные на политическом популизме, говорят о бессилии тех, кто их принимает», – добавил спикер Госдумы.

Он отметил, что «на дурь и глупость нельзя отвечать симметрично».

Володин заявил также, что президент Украины Петр Порошенко не сможет честно победить на предстоящих выборах и продолжит нагнетать истерию для сохранения личной власти.

«(Порошенко) является аутсайдером и заявление это, заявления предыдущие, провокация в Керченском проливе – это все из поступков, которые делает политик для того, чтобы сохранить личную власть», – указал он.

Ранее стало известно, что Киев ввел санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Напомним, в среду президент Украины Петр Порошенко одобрил новые персональные санкции против России.