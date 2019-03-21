Украина ввела санкции против председателя Госдумы

Киев ввел санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина; в нижней палате российского парламента предполагают, что это связано с его инициативой по анализу нанесенного Украиной ущерба Крыму и Севастополю.

На официальной странице Госдумы в Facebook сообщается, что «власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции».

В нижней палате предполагают, что эти меры связаны «с его высказываниями и в связи с принятым Государственной думой решением о создании рабочей группы, которая должна будет провести анализ нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму и Севастополю за 23 года».

Напомним, в среду президент Украины Петр Порошенко одобрил новые персональные санкции против России.

До этого Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить.

Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовета Крыма.