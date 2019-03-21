Украина ввела санкции против председателя Госдумы

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21 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:21  |  vz.ru
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Чума дает России шанс заработать на Китае

Российская свинья может укрепить торговые связи с КитаемФото: Dominique Patton/Reuters
Китай – крупнейший мировой потребитель свинины – переживает первую в своей истории эпизоотию африканской чумы свиней (АЧС). Размах болезни уже поднял китайский спрос на свинину и мировые цены. Происходящее дает серьезный шанс зарубежным производителям нарастить поставки свинины в Китай. Как на этом фоне выглядят российские свиноводы?  Подробности...
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Кто станет истинным наследником Назарбаева

Дарига Назарбаева с отцом на встрече с королевой Елизаветой ВторойФото: Chris Jackson/Reuters
Комбинация, разыгранная Нурсултаном Назарбаевым на вершине власти Казахстана, приобретает все более ясные черты. Неожиданная отставка с поста президента с переходом этой должности Касыму Токаеву была лишь первым этапом. Следующим шагом стало избрание дочери Назарбаева Дариги спикером сената. Какими будут дальнейшие ходы Назарбаева и является ли Дарига настоящим наследником? Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией вопреки запрету США. Китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В «загибах» феминизма виноваты мужчины

Сергей Лукьяненко, писатель
Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...
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На Казахстан будут давить с удвоенной силой

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Несмотря на общий позитивный фон в отношениях России и Казахстана, постепенно накапливается критическая масса недоговоренностей и двусмысленностей, которые в определенный момент могут начать связывать политикам руки. Подробности...
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Назарбаев прощается, но никуда не уходит

Андрей Манчук, политолог
Бывший президент сохраняет полный контроль над Советом безопасности, который превратился во влиятельную структуру, координирующую деятельность силовиков. Это дублирующее, а вернее, основное настоящее правительство Казахстана. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            Украина ввела санкции против председателя Госдумы

            21 марта 2019, 09:06

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Киев ввел санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина; в нижней палате российского парламента предполагают, что это связано с его инициативой по анализу нанесенного Украиной ущерба Крыму и Севастополю.

            На официальной странице Госдумы в Facebook сообщается, что «власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции».

            В нижней палате предполагают, что эти меры связаны «с его высказываниями и в связи с принятым Государственной думой решением о создании рабочей группы, которая должна будет провести анализ нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму и Севастополю за 23 года».

            Напомним, в среду президент Украины Петр Порошенко одобрил новые персональные санкции против России.

            До этого Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить.

            Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовета Крыма.


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