Порошенко одобрил новые персональные санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о приведении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России.

Также СНБО ввел санкции против граждан нескольких стран, которые работали наблюдателями на выборах в ЛНР и ДНР, передает РИА «Новости».

Санкции ввели против 294 юридических и 848 физических лиц, которые причастны к строительству Крымского моста и проведению выборов в ДНР и ЛНР, уточняет ТАСС.

Прошлый пакет санкций Украины против России был введен в декабре 2018 года.