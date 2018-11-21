Украина ввела новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против России, сообщает пресс-служба СНБО.

Дополнительные санкции касаются как физических, так и юридических лиц, передает ТАСС.

«Решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц – российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины», – говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Также СНБО рекомендовал погранслужбе Украины продолжить усиленную охрану границы с Россией и осуществлять усиленный контроль за пересекающими границу россиянами, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко согласился с предложениями госпогранслужбы о продлении ряда ограничений, введенных во время действия военного положения, в том числе о запрете на въезд в страну россиян мужского пола.

Также анонсировались санкции Украины против двух российских партий – «Единой России» и ЛДПР.

Накануне Россия расширила контрсанкции против Украины.