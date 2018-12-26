Порошенко захотел продлить ограничения на въезд россиян на Украину

Президент Украины Петр Порошенко согласился с предложениями госпогранслужбы о продлении ряда ограничений, введенных во время действия военного положения, в том числе о запрете на въезд в страну россиян мужского пола.

«Все их действия (пограничников) были абсолютно оправданы, и я прошу, Петр Александрович (Цигикал, глава госпогранслужбы), внести предложения о продолжении тех мероприятий, которые не напрямую связаны с военным положением», – передает его слова «Страна».

Он отметил, что если госпогранслужба сочтет необходимым продление ряда мероприятий, то он вместе с членами СНБО поддержит предложения.

Секретарь СНБО Александр Турчинов допустил, что ограничения для россиян-мужчин при въезде на территорию Украины могут остаться.

30 ноября стало известно, что въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на Украину ограничен. За месяц действия военного положения в некоторых областях Украины в страну не пустили более 1,6 тыс. граждан России.

В среду военное положение на Украине закончилось.