Украина собралась ввести санкции против двух российских партий

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) примет решение о введении дополнительных антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил президент страны Петр Порошенко.

По словам Порошенко, решение СНБО примет в среду, передает РИА «Новости».

Он отметил, что под санкции попадут политические партии ЛДПР и «Единая Россия», а также несколько российских предприятий.

Ранее в среду Порошенко объявил о завершении действия военного положения в стране, которое было введено после того, как 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива.

В декабре председатель Верховной рады Андрей Парубий обращался к вице-президенту США Майку Пенсу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер говорил, что.Вашингтон не исключает такую возможность.

В то же время Евросоюз не стал вводить против Москвы новые санкции.