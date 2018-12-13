ЕС не стал призывать к санкциям против России

В итоговое заявление саммита ЕС не включили призыв к принятию новых санкций против России, сообщают информационные агентства.

ЕС выразил озабоченность «эскалацией напряженности в Керченском проливе и Азовском море», выступил с обвинениями в адрес России и обещал поддержать Украину, передает РИА «Новости».

Евросовет потребовал от России «свободного прохода всех судов через Керченский пролив», а также отпустить украинских моряков и вернуть Украине корабли, которые были задержаны из-за нарушения российской границы.

ЕС заявил, что «готов принять меры по дальнейшему укреплению своей поддержки, в том числе в интересах пострадавших районов Украины». Источники сообщали, что ЕС намерен перераспределить помощь восточным регионам Украины в пользу портовых городов.