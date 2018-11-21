ЕС захотел поддержать прилегающие к Азовскому морю регионы Украины

Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки регионам на юго-востоке Украины, прилегающим к Азовскому морю, включая порт Мариуполь, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.

Могерини на заседании Европарламента 11 декабря поприветствовала успехи Киева в вопросе проведения реформ, передает Deutsche Welle.

Она подчеркнула, что для Европы «играет наибольшую роль та поддержка, которую мы можем оказать», в частности, по линии Европейского инвестиционного банка.

При этом верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности признала, что перед украинскими властями все еще стоит целый ряд серьезных проблем.

Это установление некоррумпированной судебной системы, преодоление злоупотреблений в банковском секторе и предотвращение «атак против гражданского общества».

Ранее в США призвали Вашингтон оказать влияние на Киев, чтобы помочь экономике Украины избавиться от «влияния» России и ускорить тем самым ход проводимых реформ.