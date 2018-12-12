В США захотели избавить экономику Украины от «влияния» России

Вашингтон должен оказать влияние на Киев, чтобы помочь экономике Украины избавиться от «влияния» России, посоветовали американским политикам в совете по международным отношениям США.

В совете по международным отношениям США считают, что «помощь» американцев ускорит темп проводимых на Украине реформ, передает RT.

Отмечается, что это должна быть техническая помощь «наряду с целенаправленными финансовыми стимулами и антистимулами».

«Администрации Дональда Трампа, еще не обозначившей четкой стратегии по Украине, следует сделать реформирование энергетического сектора центральной темой в отношениях с данной страной», – указывается в сообщении совета.

Из документа следует также, что Москва якобы использует зависимость Киева от российского газа в политических целях.

Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков выразил мнение, что за «помощью» Украине скрываются намерения США заполучить европейский энергетический рынок и избавиться от главного конкурента – России, так как в данный момент «Вашингтон ведет энергетическую войну со всем миром и пытается любой ценой вытолкнуть конкурентов».

«Учитывая настроения Трампа, полагаю, что в дальнейшем это давление усилится», – сказал эксперт.

При этом ранее в США призвали не позволять «украинскому хвосту вилять американской собакой».