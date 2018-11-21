Американские СМИ призвали не позволять «украинскому хвосту вилять американской собакой»

Украина преследовала корыстные цели, спровоцировав инцидент в Керченском проливе, пишет американский политолог Тед Карпентер, призывая Вашингтон не позволять «украинскому хвосту» вилять «американской собакой».

Он сравнил поведение Украины в Керченском проливе с поведением Грузии в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, когда Тбилиси добивался получения более существенной военной поддержки со стороны США и НАТО, приводит «ИноСМИ» текст статьи Карпентера в National Interest.

Поведение украинского президента Петра Порошенко, пишет он, должно насторожить здравомыслящих американцев. Карпентер напоминает, что Украина ранее выполняла требования России по проходу Керченского пролива, однако в конце ноября внезапно отказалась это сделать. В итоге российские службы безопасности задержали все три судна.

Мотивы такого поведения Киева, пишет NI, малопонятны, а выбор времени для маневра «вызывает массу подозрений», так как Порошенко готовится к президентским выборам и имеет крайне низкий рейтинг.

Имеет Порошенко и «чрезвычайно веские политические причины» для провоцирования кризиса. Он воспользовался инцидентом, чтобы разжечь националистические настроения и увеличить уровень своей поддержки на фоне внешней угрозы. Также он попытался добиться военной поддержки от НАТО, призвав отправить военные корабли в Азовское море. Такой шаг может оказаться крайне опасным, так как это по сути станет вооруженным вторжением в зону российских ключевых интересов и может повлечь за собой начало войны, отмечает Карпентер.

«С подачи Украины США движутся в направлении опасной конфронтационной политики в отношении России. Статус Керченского пролива и даже статус Крыма не должны иметь никакого значения для США», – заявил политолог.

Он призвал администрацию Трампа поддерживать «гораздо более значительную дистанцию между США и политикой Украины, а не сокращать ее».

«Американцы не должны позволять украинскому хвосту вилять американской собакой – в противном случае результат окажется крайне плачевным для всех сторон», – заключил Карпентер.

Отметим, что командование вооруженных сил Украины приняло решение засекретить информацию об отправке украинских кораблей в Керченский пролив 25 ноября.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. В России заявили, что это была «спланированная провокация». На Западе в действиях Киева также увидели провокацию.