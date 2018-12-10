ВСУ засекретили информацию о провокации в Керченском проливе

Командование вооруженных сил Украины приняло решение засекретить информацию об отправке украинских кораблей в Керченский пролив 25 ноября, сообщили украинские СМИ.

«В соответствии со ст. 1.1.3 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну, утвержденного СБУ от 12 августа 2005 года №440, запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», – приводят «Украинские новости» текст официального документа, подписанного командующим ВМС Украины адмиралом Игорем Воронченко.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны.

Президент России Владимир Путин заявил, что это «спланированная провокация». По его словам, об этом свидетельствуют документы и показания самих моряков.

Газета ВЗГЛЯД подробно разобрала представленные ФСБ данные об украинской провокации в Черном море и отметила, что Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть.