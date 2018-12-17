США допустили санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

Вашингтон не исключает введения новых санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, в качестве ответа рассматривается целый ряд подходов, заявил спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.

«Во-первых, мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия», – передает его слова РИА «Новости».

Он назвал инцидент «новой эскалацией» конфликта на Украине, которую осуществила Россия. Волкер добавил, что собирается выслушать позицию партнеров США по инциденту.

«В этом вопросе в качестве ответа на действия России мы должны рассматривать ряд подходов, в том числе и в части пакета санкций», – добавил он.

Между тем, на прошлой неделе сообщалось, что большинство входящих в Евросоюз государств считают контрпродуктивным введение санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

США заявляли, что стремление Конгресса США ужесточить односторонние санкции в отношении энергетического сектора России лишь усилилось после событий в Керченском проливе.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины совершили провокацию и незаконно пересекли российскую госграницу при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, возбуждено уголовное дело.