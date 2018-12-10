В США заявили об усилившемся желании ужесточить антироссийские санкции

Стремление Конгресса США ужесточить односторонние санкции в отношении энергетического сектора России лишь усилилось после недавних событий в Керченском проливе, заявил помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

«Мы, безусловно, следим за уровнем заинтересованности Конгресса. Я бы сказал, что эта заинтересованность была на (достаточно высоком) уровне и до военных действий в Азовском море. Мы ожидаем, что решимость Конгресса в этом вопросе, в стремлении преследовать российский сектор экспорта энергоресурсов, после случившегося будет только возрастать», – приводит слова дипломата ТАСС.

Фэннон также отметил, что ведомство внимательно следит за законодательными инициативами Конгресса.

«Насколько я знаю, есть примерно 10 законопроектов, и все они содержат в качестве ключевого компонента российскую энергетику (санкции в отношении России)», – сообщил он, при этом отказавшись комментировать конкретный законопроект.

Также Фэннон уклонился и от вопроса о возможных последствиях для тех европейских компаний, в первую очередь германских, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток – 2».

«Мы не даем комментарии по поводу будущих действий, которые могут быть предприняты правительством США. Однако мы совершенно ясно изложили свою позицию. Мы призываем страны действовать, исходя из общих ценностей», – сказал помощник госсекретаря США.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины пересекли российскую госграницу при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.