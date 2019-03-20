Госдума обсудит взыскание с Украины компенсации за ущерб Крыму

Совет Госдумы в среду обсудит вопрос о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма, понесенные во время пребывания полуострова в составе Украины, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на Совете Государственной думы и будем переходить к принятию конкретных решений», – сказал спикер, передает ТАСС.

По словам Володина, к этой работе также будут привлечены эксперты и представители региона.

Володин в пятницу поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовета Крыма.