Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков поддержал прозвучавшую в Госдуме инициативу потребовать от Украины компенсацию за ущерб, нанесенный Крыму за время нахождения в ее составе.

«Есть прямая претензия к Украине, о которой никто сейчас не говорит: страна необоснованно требовала оплаты за размещение в Севастополе военных кораблей Черноморского флота. Это требование является абсолютно незаконным и необоснованным. Ведь Севастополь всегда был огражден от Крыма, всегда была экстерриториальная граница и город никогда с его территорией не передавался и не принадлежал Украине ни по закону, ни по международному праву даже в условиях, когда весь Крым абсолютно незаконно отдал Хрущев», – передает заявление Лужкова «Коммерсант.FM».

«Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно 100 млн долларов отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота. То, что в течение многих лет Украина получала от России деньги необоснованно, незаконно за содержание Военно-морского флота в Севастополе, это факт», – добавил бывший мэр.

Напомним, Госдума решила обсудить вопрос о возмещении Киевом ущерба за экономические потери Крыма, понесенные во время пребывания полуострова в составе Украины.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать экономический ущерб Крыма, нанесенный Украиной.