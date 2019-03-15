Рядом с посольством России в Киеве открыли сквер имени Немцова

В Киеве 15 марта открыли сквер имени Бориса Немцова, рассказали в администрации украинской столицы.

Парк расположился на углу улицы Сурикова Воздухофлотского проспекта рядом с посольством России, сообщает ТАСС.

При открытии мемориальной доски Немцову присутствовала его дочь Жанна, отмечается в сообщении.

Ранее скверы имени Немцова появились около российских представительств в Вашингтоне и Вильнюсе.

Британские парламентарии предлагали переименовать в Проезд Бориса Немцова часть улицы Бэйсуотер перед зданием консульского отдела посольства России в Лондоне.