Улицу перед посольством России в Лондоне захотели переименовать в честь Немцова

Британские парламентарии предложили переименовать в Проезд Бориса Немцова часть улицы Бэйсуотер перед зданием консульского отдела посольства России в Лондоне.

Письма с данным предложением направлены в управу лондонского района Кенсингтон и Челси, а также главе МИД Великобритании Джереми Ханту, передает РИА «Новости».

Подписи под обращениями поставили депутат от Консервативной партии Марк Притчард, лейборист Стивен Киннок и либдем Том Брейк, а также российский оппозиционер, председатель фонда имени Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

В письме, направленном в управу района Кенсингтон и Челси, Немцов назван «самым заметным лидером российской демократической оппозиции». Отмечается, что переименование не повлечет за собой изменения существующих почтовых адресов.

Ханта просят поддержать идею переименования.

Напомним, имя Немцова уже присовено скверам у российских дипмиссий в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве.