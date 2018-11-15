Скверу у посольства России в Киеве присвоили имя Немцова

Киевский городской совет дал имя политика Бориса Немцова скверу возле здания посольства России в столице Украины.

Такое решение поддержали на заседании Киевсовета 69 из 87 депутатов, передает РИА «Новости».

Появление сквера с таким именем у посольства России одобрили в мэрии Киева еще в июне.

В августе сквер у посольства России в Литве также назвали именем Немцова, а первый такой сквер у российской дипмиссии появился в Вашингтоне в феврале.