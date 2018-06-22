В мэрии Киева одобрили появление сквера Немцова у посольства России

Комиссия по вопросам наименований Киевской мэрии (КГГА) одобрила название сквера возле российского посольства в честь убитого в 2015 году политика Бориса Немцова.

Согласно результатам общественных слушаний, 357 человек высказались «за» новое название сквера, 354 человек – против. Несмотря на это, большинство членов комиссии проголосовало «за» (15 человек), двое воздержались, никто не голосовал «против», сообщает ТСН.

Зампредседателя КГГА Алексей Резников заявил, что в соответствии с процедурой главе города рекомендовали внести представление о переименовании в Киевсовет. «Дальше решение за депутатами», – отметил он.

Сквер у российского посольства, который хотят назвать в честь Немцова, сейчас не имеет наименования.

В случае переименования сквера он станет уже третьим объектом возле посольств России, получившим название в честь Немцова. В мае стало известно, что территория, прилегающая к зданию российского посольства в Вильнюсе, будет названа именем Немцова. В феврале площадь, находящаяся напротив главного входа в посольство России в Вашингтоне, получила имя Немцова.

Напомним, Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы четырьмя выстрелами в спину. Он был похоронен на Троекуровском кладбище.