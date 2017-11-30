Площадь у посольства России в США назвали в честь Немцова

Городской совет Вашингтона во вторник единогласно одобрил законопроект о переименовании площади недалеко от российского посольства в честь Бориса Немцова.

В ходе заседания члены совета отметили, что «это символическое признание памяти Бориса Немцова». По их словам, этот шаг «символизирует приверженность города демократии», передает РИА «Новости».

В мае 2017 года законопроект о переименовании площади одобрил Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам. Официальный представитель МИДа Мария Захарова по этому поводу заметила, что мэрия Вашингтона планировала организовать «ночлежку для бомжей» на месте, которое собирались назвать в честь Немцова.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.