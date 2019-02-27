Ракетный эсминец США «Дональд Кук» покинул порт Одессы

Согласно мониторинговым данным западных морских ресурсов, ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» покинул порт Одессы.

Несущий до 56 крылатых ракет «Томагавк» американский корабль вышел в море в 17.15 мск, передает «Интерфакс».

«Дональд Кук» вошел в Одесский морской торговый порт утром 25 февраля. 26 февраля президент Украины Петр Порошенко посетил эсминец, где встретился со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером. Порошенко отметил, что Америка увеличила свое военное присутствие в акватории в ответ на российский «акт агрессии против украинских кораблей».

После того, как эсминец зашел в Черное море 19 февраля, его отслеживали российские военные. Министерство обороны Турции сообщало, что эсминец провел там учения с турецким ракетным фрегатом «Фатих».

Отмечается, что после кризиса в восточной части Украины корабли Америки и других стран НАТО регулярно заходят в Черное море. По Конвенции Монтре, суда нечерноморских стран могут находиться в акватории не более 21 суток.