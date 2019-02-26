Волкер принял Порошенко на стоящем в Одессе эсминце «Дональд Кук»

Украинский лидер Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер встретились в Одессе, куда прибыл американский эсминец «Дональд Кук», сообщила пресс-служба администрации президента.

«Президент Петр Порошенко в Одессе посетил эсминец «Дональд Кук» ВМС США, где провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В ходе встречи Порошенко объявил о том, что США «увеличили военное присутствие в Черном море» по просьбе Киева. Отмечается, что этот шаг стал ответом на «акт агрессии против украинских кораблей».

Волкер заверил, что США всегда будут «стоять рядом с Украиной и украинским народом» для защиты свободы и демократии.

Напомним, американский ракетный эсминец «Дональд Кук» утром понедельника вошел в Одесский морской торговый порт.