Американский эсминец зашел в порт Одессы

Американский ракетный эсминец «Дональд Кук» утром понедельника, 25 февраля, вошел в Одесский морской торговый порт, где пробудет три дня, сообщают украинские СМИ.

По информации одесского издания «Думская», американский эсминец пришвартовался у 16-го причала Морвокзала. Сообщается, что эсминец прибыл для операции «по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в этом регионе».

Ранее в понедельник сообщалось, что «Дональд Кук» приблизился к Украине.

Последний раз эсминец «Дональд Кук» заходил в Одесский порт в сентябре 2015 года для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2015.

Напомним, 19 февраля корабль ВМС США зашел в акваторию Черного моря.