Эсминец США подошел к Украине

К Одессе подходит эсминец ВМС США «Дональд Кук», свидетельствуют данные мониторинговых морских ресурсов.

Минобороны Турции сообщало, что эсминец провел в Черном море учения с турецким ракетным фрегатом «Фатих», передает «Интерфакс».