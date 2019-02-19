Эсминец «Дональд Кук» вновь отправился в Черное море

Американский эсминец «Дональд Кук» второй раз с начала года поплыл в воды Черного моря, сообщили ВМС США.

Планируется, что миноносец проведет совместные учения с кораблями стран НАТО и партнеров по черноморскому региону, передает РИА «Новости». По словам командора Мэтью Пауэла, визит «Дональда Кука» дает США уникальную возможность сотрудничества с морскими партнерами.

В январе «Дональд Кук» уже проводил маневры в Черном море. Также в этом году США отправляли в Черное море большой десантный корабль «Форт Макгенри».



