Минюст США опроверг скорое завершение расследования Мюллера

Информация о том, что доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы может быть передан в министерство юстиции США уже на следующей неделе, не соответствует действительности, заявили в ведомстве.

По словам представителя минюста США высокого ранга, «любые сообщения о том, что доклад спецпрокурора [Роберта Мюллера] будет передан в Минюст на следующей неделе, являются неверными», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press и Reuters.

«Нет ничего удивительного в том, что они не будут выпускать этот доклад в тот момент, когда президент [США Дональд Трамп] будет находиться во Вьетнаме и вести международные переговоры, ставки на которых высоки», – заявил близкий к американской администрации источник Reuters.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр уже на следующей неделе может заявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Согласно этим данным, вскоре после этого министерство юстиции США направит Конгрессу секретный отчет о расследовании.

Напомним, в Кремле неоднократно подчеркивали, что работа комиссии Мюллера не выдерживает критики. Глава Белого дома Дональд Трамп указывал на необоснованность расследования Мюллера, призывая закончить «охоту на ведьм».