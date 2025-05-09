Белый дом выразил надежду на согласие России и Украины на 30-дневное перемирие

  • Новость часаПутин высоко оценил решение Вучича приехать в Москву на День Победы
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    Как советская разведка вскрыла оборону Берлина
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
    Религиовед: Лев XIV – оптимальный вариант папы римского для России и Глобального Юга
    Павел Дуров поучаствовал в акции «Бессмертный полк»
    Фицо резко ответил на критику Каллас из-за визита в Москву
    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским
    Уиткофф ответил на критику переговоров с руководством России
    В Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан
    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины
    Мнения
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    5098 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    9 мая 2025, 21:47 • Новости дня

    Белый дом выразил надежду на согласие России и Украины на 30-дневное перемирие

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация рассчитывает на согласие России и Украины на 30-дневное прекращение огня, поддержанное европейскими странами, заявила ресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Левитт заявила, что Вашингтон рассчитывает, что Россия и Украина примут предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня, передает ТАСС.

    По словам Левитт, инициатива прекращения огня обсуждалась во время телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. «Мы надеемся, что обе стороны согласятся на него», – подчеркнула представитель Белого дома. Она добавила, что это предложение поддерживают европейские страны.

    На уточняющий вопрос о том, получили ли США ответ от Зеленского или Владимира Путина, Ливитт заявила, что ей «об этом неизвестно». Она также отметила, что в случае появления реакции или новостей по этому вопросу, президент США сам их озвучит.

    Ливитт также охарактеризовала переговоры между Трампом и Зеленским как «хорошие и продуктивные». Она сообщила, что Зеленский проинформировал президента США о ратификации Верховной радой соглашения между Украиной и США о недрах.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что уже на этих выходных сторонам конфликта удастся установить перемирие длительностью 30 дней на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, необходимо устранить его первопричины, в том числе угрозы безопасности для России.

    9 мая 2025, 16:29 • Новости дня
    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским

    Посольство США опубликовало 9 мая пост о Дне Победы с благодарностью к русским

    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство США в Москве в День Победы напомнило о совместном вкладе союзников и выразило благодарность русским за жертвы во Второй мировой войне.

    В тексте сообщения в Telegram-канале посольства США в Москве отмечается, что 80-я годовщина Победы – это не только время для празднования, но и момент памяти о жертвах войны. Посольство особо подчеркнуло страдания и подвиг жителей блокадного Ленинграда, защитников Сталинграда и Севастополя, а также простых людей, внесших свой вклад в Победу.

    «Солдат Красной армии, сражавшихся за каждый километр, за каждую деревню, отвоевывая свою землю у захватчиков», – указано в сообщении.

    Дипломаты США напомнили о совместных действиях американских, советских и других союзных войск, а также о встрече на Эльбе, которую назвали символом общей победы над нацистской Германией.

    «Победа была общей. И память о ней – тоже», – говорится в сообщении.

    В поздравлении подчеркивается важность сохранения исторической памяти и уважения к жертвам Второй мировой войны.

    Ранее посол США в России Линн Трейси отсутствовала на трибунах во время парада Победы в Москве.

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что большинство американцев перестали понимать значение роли США и СССР в победе над нацизмом.

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы.

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    9 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Захарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира

    Захарова осудила Германию за поставки оружия Киеву и двойные стандарты

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Германии о мире, указав на продолжение поддержки киевских неонацистов и поставки вооружения со стороны Берлина.

    Заявления официального представителя МИД России опубликованы в ее телеграм-канале, передает ТАСС. Захарова призвала Берлин прекратить поддерживать киевских неонацистов, а также закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы.

    По словам Захаровой, заявления МИД Германии накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе демонстрируют двойные стандарты и практику языковой сегрегации – по-русски немецкие дипломаты не выражают сожаления за преступления нацизма, в отличие от постов на английском и французском языках.

    Дипломат также указала, что Германия проигнорировала память миллионов советских граждан, уничтоженных в концлагерях, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Она поставила под сомнение искренность заявлений Берлина о мире и напомнила о значении Победы над нацизмом как единства для Европы на протяжении десятилетий.

    Захарова заявила: «Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине. Мерц во время беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине. Он также заверил Трампа в готовности сотрудничать для достижения мира. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны с целью восстановления лидерства Германии в мире.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 12:39 • Новости дня
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, она отказалась снять пилотку с красной звездой.

    Полиция задержала пожилую женщину в столичном парке Славы из-за пилотки с красной звездой, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в День Победы, когда женщина попыталась возложить цветы к монументу. Сотрудники полиции потребовали снять головной убор с советской символикой, объяснив запретом на ее демонстрацию на Украине.

    По данным украинских СМИ, женщина отказалась выполнить требование, заявив: «Не буду снимать, звездочки даже не видно. А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую отправили». Она также рассказала, что уже не раз бывала в отделении полиции и после подобных задержаний перед ней извинялись. Женщину доставили в Печерский райотдел.

    По информации СМИ, задержанную зовут Галина Петровна. В прошлом году она уже попадала в подобную ситуацию: в День Победы также пришла с советской символикой, за что на нее был составлен административный протокол.

    Ранее нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский публично поздравил сограждан с Днем Победы, несмотря на замену этого праздника на День Европы.

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    9 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    В Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского активиста, пытавшегося сорвать акцию «Бессмертный полк» в Израиле, столкнули в фонтан на глазах у десятков людей.

    Инцидент произошел во время шествия «Бессмертного полка» в Израиле, передает RT.

    По данным источника, группа людей, поддерживающих Украину, попыталась спровоцировать конфликт, выкрикивая обвинения в адрес участников акции.

    В ответ участники мероприятия потребовали, чтобы провокаторы покинули территорию, и скандировали: «Вон отсюда!».

    После этого одного из активистов столкнули в фонтан.

    Ранее проукраинские активисты попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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    9 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Уиткофф отверг критику переговоров США и России

    Уиткофф назвал невозможным решение конфликта на Украине без переговоров с Путиным

    Уиткофф отверг критику переговоров США и России
    @ Joyce N. Boghosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    В интервью изданию Breitbart Уиткофф заявил, что отсутствие прямых переговоров не оставляет возможностей для разрешения ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа», – сказал он.

    Напомним, в апреле президент России Владимир Путин дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча прошла в Петербурге, вторая – в Москве.

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    9 мая 2025, 13:59 • Новости дня
    В Раде назвали цену откупа от призыва в Киеве

    Депутат Рады Дубинский: Стоимость откупа от ТЦК в Киеве составляет пять тысяч долларов

    В Раде назвали цену откупа от призыва в Киеве
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость получения освобождения от мобилизации в Киеве оценивается в пять тысяч долларов по установленной для всех военкоматов таксе, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

    Дубинский в своем Telegram-канале заявил о существовании централизованной таксы для всех киевских военкоматов. По его словам, стоимость освобождения от мобилизации составляет пять тысяч долларов. Дубинский отметил, что такой порядок действует во всех военкоматах столицы Украины.

    «Стоимость откупа от ТЦК в Киеве составляет пять тысяч долларов. Это централизованная такса, установленная для всех военкоматов столицы. При плане мобилизации в 1500 человек, который определен для Киева, это 7,5 млн долларов в месяц. Ну кто захочет заканчивать эту прекрасную, прибыльную войну?» – заявил Дубинский.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о риске потери трети армии Украины при демобилизации.

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    9 мая 2025, 08:51 • Новости дня
    ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Здание регионального правительства в Белгороде было атаковано беспилотником, но мероприятие в честь праздника продолжается согласно установленному плану.

    Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших в результате происшествия нет, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

    Гладков сообщил: «В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте».

    Губернатор отметил, что праздничные мероприятия в городе проводятся по плану. Власти учли ситуацию и приняли дополнительные меры максимальной безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.

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    9 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    За период объявленного режима тишины украинские войска более пяти тысяч раз нарушили условия перемирия, применяя артиллерию, танки, минометы и беспилотники.

    Украинские вооруженные силы за время установленного перемирия совершили 5026 нарушений режима прекращения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве отметили, что по всей линии боевого соприкосновения украинские формирования провели 1455 обстрелов из артиллерии, танков и минометов, а также 23 обстрела с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, зафиксировано 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

    В акватории Черного моря российская морская авиация уничтожила 23 безэкипажных катера ВСУ. В официальном сообщении Минобороны России говорится: «Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 безэкипажных катера».

    Также вооруженные силы Украины за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через российскую государственную границу в Курской и Белгородской областях. В Минобороны добавили, что помимо этого украинские войска совершили 15 атак и одну разведку боем в ряде населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик.

    До начала действия перемирия, с 3 по 8 мая, российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, пунктам управления безэкипажных катеров, складам вооружения и временным базам украинских формирований и иностранных наемников, сообщило ведомство.

    При этом российские военные продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях, руководствуясь гуманитарными соображениями в дни празднования 80-летия Победы. Несмотря на нарушения со стороны Киева, в Минобороны заявили, что российские войска «зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима».

    Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.

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    9 мая 2025, 02:54 • Новости дня
    Захарова заявила о кризисе исторических знаний у жителей США

    Захарова отметила утрату американцами знаний о Второй мировой войне

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат выразила мнение, что большинство американцев перестали понимать значение роли США и СССР в победе над нацизмом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС заявила, что вопрос о присутствии посла США Линн Трейси на параде Победы стоит адресовать самой главе дипмиссии. По словам Захаровой, «придет американский посол или не придет – уточните у нее».

    Дипломат отметила, что важнее обсуждать массовое забвение американцами собственной истории и роли страны во Второй мировой войне. Захарова прокомментировала реакцию бывшего президента США Дональда Трампа на обсуждение юбилея Победы, обратив внимание на публикации Трампа в социальных сетях. «Многие посчитали их искажением исторической реальности. Многие посчитали их гипертрофированными», – заявила Захарова.

    Она подчеркнула, что США утратили знания о ключевых событиях Второй мировой войны, забыли о союзе с Советским Союзом, Тегеранской конференции и капитуляции Германии. Захарова напомнила, что приводила в ответ цитаты Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в Победу.

    Дипломат также обратила внимание на действия администрации Джо Байдена, при которой начались массовые сносы памятников основателям Америки, в том числе Христофору Колумбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацизма. Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что именно наступление советских войск на Дальнем Востоке стало ключевым фактором капитуляции Японии, а не ядерные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США Дональда Трампа с 80-летием Победы.

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    9 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Опубликовано видео атаки дрона на правительство Белгородской области

    Гладков: В результате атаки на здание правительства Белгорода ранены два человека

    Tекст: Евгения Караваева

    Два человека получили ранения в результате удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области в День Победы, губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал видео атаки.

    По информации из Telegram-канала Гладкова, при атаке дрона пострадали замгубернатора региона Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии.

    Губернатор сообщил, что росгвардеец получил слепое осколочное ранение бедра. Его доставили в госпиталь, где оказывают медицинскую помощь. Замгубернатора Лоренц находился рядом со зданием в момент атаки. Позже после возложения цветов к Вечному огню его осмотрели в областной больнице. У Лоренца диагностировали сотрясение мозга и акубаротравму, лечение он продолжит амбулаторно.

    Сначала сообщалось, что жертв и пострадавших нет. Несмотря на произошедшее, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, продолжаются.

    За период объявленного режима тишины украинские войска более 5 тыс. раз нарушили условия перемирия, применяя артиллерию, танки, минометы и беспилотники.

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    9 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала
    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Будапешт высылает двух сотрудников украинской разведки после задержания на Украине двух человек, подозреваемых в работе на Венгрию, и обвинениях в адрес страны со стороны официальных властей в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, Венгрия выслала двух сотрудников украинской разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште, передает ТАСС.

    Такое решение последовало после заявления Службы безопасности Украины о задержании на Украине двух якобы агентов венгерской военной разведки.

    «Мы не потерпим подобных действий Украины, дискредитирующих Венгрию и венгерский народ», – заявил Сийярто.

    Он подчеркнул, что Украина предпринимает враждебные действия в ответ на отказ Венгрии поставлять оружие или другую военную помощь Киеву. Глава МИд Венгрии отметил, что венгры выступают за мир, не поставляли и не будут поставлять оружие Украине и не позволят втянуть свою страну в конфликт.

    Глава МИД Венгрии сообщил, что решение о высылке и имена сотрудников украинских спецслужб были доведены до сведения посла Украины в Будапеште. Он также обвинил Киев в клеветнических измышлениях в адрес Венгрии, подчеркнув, что правительство не намерено с этим мириться.

    Ранее власти Венгрии решили выслать двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже.

    На Украине арестовали двух бывших военных по обвинению в шпионаже в пользу Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах военной поддержки Украины скандалом. Орбан сообщил, что вступил в открытый конфликт с Владимиром Зеленским после услышанной угрозы.

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    9 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Украинец признал вину за теракт в Вильнюсе 9 мая

    Гражданин Украины признал вину в организации поджога IKEA в Литве

    Tекст: Евгения Караваева

    В Вильнюсском суде гражданин Украины признался в организации поджога торгового центра и выразил сожаление о содеянном.

    Украинец полностью признал свою вину в совершении теракта в Вильнюсе 9 мая 2024 года, передает ТАСС. По словам прокурора Томаса Улдукиса, подсудимый сообщил, что сожалеет о совершенном преступлении. Заседания проходят в закрытом режиме.

    Дело передала в суд Генеральная прокуратура Литвы 17 марта. Обвиняемый находится под арестом, прокуратура ходатайствовала о продлении задержания на два месяца. По версии следствия, пожар в торговом центре IKEA в Вильнюсе 9 мая устроили два молодых гражданина Украины, один из которых – несовершеннолетний. Именно его задержали 13 мая.

    Взрывное устройство было дистанционно активировано около четырех часов утра. Ущерб от происшествия оценивается в 485 тыс. евро. Пострадавших среди посетителей или персонала не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Хасавюртовского района в Дагестане отправили под стражу по подозрению в намерении устроить взрыв 9 мая. Силовики предотвратили попытку организации взрыва на участке Свердловской железной дороги с использованием самодельного устройства. В Херсонской области пресекли попытку теракта возле памятника «Танк Т-34» в Каховке, где агенты Киева планировали использовать четыре самодельных взрывных устройства.

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    9 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Ушаков: Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обмене поздравлениями между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по случаю Дня Победы.

    По его словам, поздравления были переданы через помощников обоих лидеров, передает ТАСС.

    «Через своих помощников президент России и президент США обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», – сказал Ушаков Первому каналу.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США с 80-летием Победы.

    Ранее глава США заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

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    9 мая 2025, 01:48 • Новости дня
    Депутаты Рады усомнились в наличии на Украине нужных США запасов минералов

    В Раде заявили о риске утраты поддержки США из-за нужных для сделки запасов недр

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада одобрила соглашение с США о полезных ископаемых, несмотря на сомнения по объему украинских запасов и опасения потерять поддержку Вашингтона.

    Как сообщает ТАСС, депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии опасаются реакции Дональда Трампа, если выяснится, что у Украины нет значительных запасов полезных ископаемых, интересных для Вашингтона. Она отметила, что геологические карты были составлены в советское время и могут содержать ошибки. Депутат подчеркнула, что несоответствие данных может привести к утрате поддержки США.

    Южанина заявила в эфире телеканала «Киев 24»: «Если станет известно Трампу, что где-то в этих геологических картах 60-70-80-х годов заложена большая ошибка и у нас нет этих запасов, то как бы мы вообще не утратили поддержку».

    По словам Южаниной, соглашение было поддержано, чтобы сохранить американскую военную помощь, однако экономическая выгода для Украины возможна лишь через 30 лет. Она призвала сообщить населению, что краткосрочного экономического эффекта не будет, а основной мотив заключается в военной поддержке.

    Ранее Кабинет министров Украины опубликовал текст соглашения по недрам. Его условия вызвали недовольство депутатов и СМИ, которые указали на потерю части экономического суверенитета и отсутствие гарантий безопасности для Киева. Несмотря на это, Рада ратифицировала соглашение в присутствии американской дипломатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал предложенное соглашение о полезных ископаемых с США неприемлемым, считая, что оно не отражает партнерство между Вашингтоном и Киевом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известны детали соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым.

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    9 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    Reuters: Лидеры ЕС поддержали создание антироссийского «трибунала»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России, пишет агентство Reuters.

    По данным Reuters, в общей сложности поддержку созданию нового органа выразили 37 государств, входящих в Совет Европы, передает ТАСС.

    Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель объявил, что заседания специального «трибунала» будут проходить в Люксембурге. По его словам, глава МИД Украины Андрей Сибига посетит город на следующей неделе и выступит там с обвинениями в адрес руководства России.

    Напомним, Европарламент призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине, приняв соответствующую резолюцию на сессии в Страсбурге.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения является ничтожной, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает такими полномочиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что ЕС не имеет правовой компетенции для оценки действий России, поскольку полномочия по определению «акта агрессии» принадлежат только Совету Безопасности ООН.

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