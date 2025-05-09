Белый дом выразил надежду на согласие России и Украины на 30-дневное перемирие

Tекст: Вера Басилая

Левитт заявила, что Вашингтон рассчитывает, что Россия и Украина примут предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня, передает ТАСС.

По словам Левитт, инициатива прекращения огня обсуждалась во время телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. «Мы надеемся, что обе стороны согласятся на него», – подчеркнула представитель Белого дома. Она добавила, что это предложение поддерживают европейские страны.

На уточняющий вопрос о том, получили ли США ответ от Зеленского или Владимира Путина, Ливитт заявила, что ей «об этом неизвестно». Она также отметила, что в случае появления реакции или новостей по этому вопросу, президент США сам их озвучит.

Ливитт также охарактеризовала переговоры между Трампом и Зеленским как «хорошие и продуктивные». Она сообщила, что Зеленский проинформировал президента США о ратификации Верховной радой соглашения между Украиной и США о недрах.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что уже на этих выходных сторонам конфликта удастся установить перемирие длительностью 30 дней на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, необходимо устранить его первопричины, в том числе угрозы безопасности для России.