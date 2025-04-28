  • Новость часаЮжная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
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    Чьи доходы съедает крепкий рубль
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине
    В Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова кофе
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Китай отказался оценивать участие военных КНДР в боях в Курской области
    Лавров и Рубио обсудили по телефону украинский кризис
    Трамп: Зеленский стал спокойнее
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

    5 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    6 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    28 апреля 2025, 11:03 • Новости дня

    Песков заявил о готовности Москвы срочно согласовать разговор Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле отметили, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.

    В графике президента России Владимира Путина в настоящее время не запланирован новый разговор с лидером США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, если возникнет необходимость, такая беседа может быть быстро согласована. «Пока нет в графике. Но при необходимости он может быть очень оперативно согласован», – заявил представитель Кремля.

    Напомним, Песков на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа.


    27 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время встречи в Риме Дональд Трамп не разрешил Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским, попросив французского президента покинуть зал, сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

    Дональд Трамп не позволил Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским во время встречи в Риме, передает RT. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя видео, на котором запечатлена подготовка к переговорам. По словам журналиста, «Трамп сказал Макрону не вмешиваться».

    На видео видно, что вначале в зале стояли три стула и, кроме Зеленского и Трампа, там был Макрон. Французский президент поздоровался с Зеленским и попытался поприветствовать Трампа, но тот что-то сказал, после чего Макрон удалился. В дальнейшем на записи видно, как переговоры проходят только с двумя участниками, а третьего стула больше нет. Боуз отметил, что Макрон сделал так, как ему приказали, и добавил, что Зеленский по окончании разговора сразу поехал докладывать Макрону.

    Позже лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Макрона уйти в отставку после этого инцидента, подчеркнув, что президент Франции «подорвал доверие к стране», пишет РИА «Новости».

    «От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» – написал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

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    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    27 апреля 2025, 15:45 • Новости дня
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    @ KONTROLABIPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время похорон папы Франциска президент США Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятисловным предупреждением, что зафиксировал профессиональный чтец по губам.

    Трамп дал Макрону жесткое предупреждение незадолго до встречи с Владимиром Зеленским на похоронах папы римского, сообщает The Sun. По данным профессионального специалиста по чтению по губам Николы Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Ты не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не стоит здесь быть». Зеленский, по наблюдениям Хиклинг, кивнул в знак согласия, а находившийся рядом священник выглядел встревоженным услышанным.

    В ходе короткой встречи Зеленский заявил Трампу: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не таким способом», на что Трамп ответил: «Очень интересная стратегия. У тебя есть уверенность». После похорон Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом вопросы прекращения огня и надежного мира, который предотвратит новую войну, отметив символичность и, возможно, историческую значимость этой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

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    28 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

    Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    @ Sergey Bobylev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

    «В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской народной армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

    Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

    «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

    Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

    Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.

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    27 апреля 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для тушения пожара в Бендер-Аббасе
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для тушения пожара в Бендер-Аббасе
    @ IMAGO/Mohsen Rezaei/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Два российских самолета-амфибии отправятся в иранский город Бендер-Аббас для ликвидации крупного пожара, возникшего после взрыва.

    Руководство МЧС России по поручению президента Владимира Путина приняло решение направить два самолета – Бе-200ЧС и Ил-76 – в иранский портовый город Бендер-Аббас, где после взрыва возник масштабный пожар. Министр МЧС России Александр Куренков распорядился оперативно перебросить воздушные суда для оказания помощи в тушении возгорания, передает ТАСС.

    Ранее Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану в связи с последствиями взрыва в порту Шахид-Раджаи.

    В воскресенье сообщалось, что в результате мощного взрыва в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе погибли 25 человек и пострадали более 800, в провинции Хормозган объявлен трехдневный траур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стал компонент ракетного топлива.

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    27 апреля 2025, 19:21 • Новости дня
    Путин позвонил освобождавшим Курскую область военным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами, отличившимися при освобождении Курской области, отметив их вклад в успех операции.

    Путин позвонил командующему группировкой и командирам подразделений, отличившихся при освобождении Курской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Путин поздравил военных с победой. «Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», – подчеркнул представитель Кремля.

    Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В воскресенье временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что остатки украинских формирований в Курской области будут ликвидированы в ближайшее время. Позже российский лидер предложил Герасимову обсудить детали после его публичного доклада об освобождении Курской области.

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    27 апреля 2025, 16:58 • Новости дня
    Рубио: США не планируют вводить новые санкции против России
    Рубио: США не планируют вводить новые санкции против России
    @ Kira Hofmann/Imago/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская администрация решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Администрация президента США Дональда Трампа не планирует вводить новые санкции против России, передает ТАСС.

    Рубио заявил: «Потому что мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон». Также он добавил, что, по мнению Вашингтона, введение новых ограничений могло бы отдалить стороны от мирного соглашения.

    По словам госсекретаря, решение о санкциях напрямую связано с желанием избежать срыва дипломатических процессов, направленных на прекращение противостояния на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

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    27 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достигнутых договоренностях с министром финансов США Скоттом Бессентом по соглашению о недрах. По его словам, американская помощь, предоставленная до подписания договора, не будет учитываться как долг по новому документу.

    Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона обозначила свои «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам Украины и не противоречить ее законодательству. Также премьер отметил, что документ подлежит ратификации Верховной радой.

    Он добавил, что Киев уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов и предложил ввести специальную пошлину на импорт товаров из России, которая пойдет в фонд восстановления Украины.

    Ранее украинские СМИ утверждали, что проект соглашения с США предусматривал возврат всех средств, полученных Киевом в качестве помощи, и пересекал ранее согласованные «красные линии», затрагивая вопросы суверенитета и планов по вступлению в ЕС.

    В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось: во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство украинским лидером, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. После перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, президент США пытался реализовать свой план урегулирования украинского конфликта, но вновь столкнулся с противодействием лидера киевского режима, а глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

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    28 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили украинский кризис в телефонном разговоре

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Как сообщает РИА «Новости», телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио состоялся 27 апреля. В ходе беседы дипломаты продолжили обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который в последнее время заметно активизировался.

    Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что стороны уделили особое внимание предпосылкам к началу переговоров для согласования надежного и долгосрочного мира.

    Обсуждение проходило в развитие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся 25 апреля. Помимо украинского вопроса, министр и госсекретарь также затронули ряд других международных проблем. В МИД сообщили, что стороны условились поддерживать контакты на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, Эксперты считают, что в Белом доме устали от стремлений Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.

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    28 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    Bloomberg: Началась глобальная гонка за учеными из США

    Tекст: Ирма Каплан

    Несколько стран предложили меры по привлечению американских ученых на фоне сокращения финансирования исследований в США и массовых увольнений, передает Bloomberg.

    Глобальная гонка за привлечением американских ученых нарастает по мере того, как президент США Дональд Трамп сокращает финансирование исследований, а федеральные агентства провоцируют массовые увольнения персонала из исследовательских институтов, передает Bloomberg.

    «Канада, Франция, Германия, Дания, Норвегия и Австралия входят в число стран, предлагающих стимулы, включая финансирование, упрощенные пути иммиграции и конкурентоспособные пакеты услуг при переезде, для привлечения ученых, сталкивающихся с растущей неопределенностью на родине в США», – говорится в материале.

    Согласно опросу Nature, проведенного в марте, более 1200 ученых, 75% респондентов, заявили, что рассматривают возможность переезда из США, а Европа и Канада были одними из самых популярных мест для переезда.

    Решения администрации Дональда Трампа привели к приостановке крупных исследовательских проектов и массовым увольнениям сотрудников, включая ученых, в рамках госпрограммы сокращения расходов под руководством Илона Маска.

    Норвегия в ответ на ситуацию с учеными в США учредила фонд в размере 100 млн крон для привлечения международных исследователей. Австралийская академия наук запустила программу по быстрому трудоустройству ученых из США.

    При этом эксперты считают, что без увеличения внутреннего финансирования большинству стран будет сложно привлечь значительное число американских ученых, отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, австрийский министр по делам женщин, науки и исследований Ева-Мария Хольцляйтнер объявила о программе с 50 стипендиями для американских студентов и ученых, испытывающих политическое давление в США.

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    28 апреля 2025, 00:27 • Новости дня
    Британские СМИ сообщили о назначении третьего стула на встрече Трампа и Зеленского

    Telegraph выдвинула версию о назначении третьего стула на встрече Трампа и Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    Третий стул на переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане предназначался переводчику, но встреча прошла тет-а-тет.

    По данным газеты Telegraph, на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед похоронами папы римского в Ватикане третий стул предназначался переводчику, передает РИА «Новости». В итоге формат встречи изменили, и переговоры прошли в формате тет-а-тет, а третий стул убрали.

    Дипломатические источники из Франции пояснили, что именно французский президент Эммануэль Макрон побудил Зеленского напрямую поговорить с Трампом. В материале отмечается, что Зеленский хотел подтвердить свою поддержку прекращению огня, а Трамп – усилить давление на Россию.

    Видеозаписи Белого дома запечатлели изначальную расстановку из трех стульев, но в итоге остались только для Трампа и Зеленского. Как отмечает телеканал Sky News, стороны собирались обсудить детали после церемонии, однако, по данным портала «РБК-Украина», дальнейшая беседа не состоялась. Канал CNN сообщил, что Трамп быстро покинул Рим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел очень продуктивную беседу с главой киевского режима Владимиром Зеленским перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане, во время похорон папы римского Трамп провел личную встречу с Зеленским и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а также Трамп, по сообщению ирландского журналиста Чея Боуза, попросил президента Франции Эммануэля Макрона покинуть зал и не разрешил ему участвовать в переговорах с Зеленским.

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    27 апреля 2025, 20:57 • Новости дня
    Филиппо увидел символизм в «изгнании» Макрона Трампом в Ватикане

    Tекст: Ольга Иванова

    По мнению французского политика Флориана Филиппо, ситуация с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном в Ватикане отразила реальные политические тенденции.

    Трамп «изгнал» Макрона, когда тот попытался присоединиться к его разговору с Владимиром Зеленским в Ватикане, Филиппо назвал произошедшее крайне символичным событием, подчеркнув, что страны Евросоюза на самом деле не стремятся к установлению мира, передает RT.

    В беседе с журналистами Филиппо заявил: «Тем, кто абсолютно хочет помешать миру, мы физически преграждаем путь. Я считаю, что то, что произошло вчера в Сан-Пьетро в Риме, было чрезвычайно символичным».

    Он также выразил мнение, что Макрон заботится исключительно о собственной карьере и не заинтересован в разрешении конфликтов.

    Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане Дональд Трамп отстранил от участия в беседе президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечают эксперты, глава Белого дома устал от стремления Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как встреча в Риме повлияла на ход мирных переговоров.

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    28 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Конгрессвумэн Грин оценила встречу Трампа и Зеленского двумя словами

    Конгрессвумэн Грин: Зеленский понял, что все кончено

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане Владимир Зеленский понял, что «все кончено», заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин прокомментировала встречу Зеленского и Трампа, которая состоялась в соборе Святого Петра в Ватикане. Грин опубликовала фотографию, на которой Трамп и Зеленский сидят друг напротив друга в пустом зале, при этом лицо Зеленского выражает сильную напряженность, передает канал «360».

    Грин подписала фотографию словами: «Все кончено». По ее мнению, Зеленский понял, что рассчитывать ему больше не на что.

    Встреча продолжалась около 15 минут и проходила по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, но сам Макрон в ней участия не принимал.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский стал спокойнее после переговоров в Риме.

    Дональд Трамп во время встречи в Риме попросил президента Франции Эммануэля Макрона покинуть зал и не разрешил ему участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским.

    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной.

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    27 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Лавров заявил об отсутствии предложений по отмене санкций США

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что от США не поступало ни одного предложения об отмене антироссийских санкций.

    Лавров заявил в интервью американской телекомпании CBS, что предложений по отмене санкций со стороны США не поступало, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел отметил, что Вашингтон ясно обозначил свою позицию и не делал соответствующих инициатив.

    Ведущая CBS поинтересовалась у Лаврова, в каких сферах США предлагали отменить ограничения против России и поступали ли подобные предложения. «Нет. Что мы можем предложить в ситуации, когда… США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса. Мы никогда не отклоняем деловые предложения, если они основаны на равных возможностях и уважении друг к другу и приводят к балансу интересов», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что Россия открыта к деловым отношениям на условиях равноправия и баланса интересов, однако инициатив от американской стороны по санкциям не последовало.

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине.

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    27 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Рубио сообщил о решающей неделе для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    На текущей неделе Вашингтон примет ключевое решение о своем дальнейшем участии в урегулировании кризиса на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

    Рубио в интервью каналу NBC News отметил, что наступающая неделя станет критически важной для процесса урегулирования кризиса на Украине, сообщает ТАСС. «Полагаю, это будет критически важная неделя, эта неделя будет очень важной, во время нее мы должны определиться по поводу того, является ли это начинанием, в котором мы намерены продолжить участвовать. Или же пришло время сфокусироваться на других проблемах, которые одинаково или в некоторых случаях более важны», – заявил Рубио.

    Он добавил, что существует определенный оптимизм относительно дальнейших шагов, однако подчеркнул необходимость сохранять реалистичный взгляд на ситуацию. По словам Рубио, США находятся близко к некоторым решениям, но пока еще этого недостаточно для окончательного прогресса.

    Ранее британский премьер Кир Стармер после встречи с Владимиром Зеленским в Риме указал на положительные подвижки в переговорах по мирному урегулированию.

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели продуктивную беседу перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане, а Зеленский также обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы мирного урегулирования.

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