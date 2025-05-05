Кремль назвал необходимой встречу Путина и Трампа

Tекст: Ольга Иванова

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно является востребованной, однако конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул: «Такая встреча явно на слуху. Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях».

Песков отметил, что для организации такой встречи нужны дополнительные контакты между Москвой и Вашингтоном, которые были ранее запущены и продолжаются сейчас. На данный момент конкретных договоренностей по поводу встречи нет, передает ТАСС.

Ранее Трамп рассказал об обращениях европейских лидеров с просьбой наладить контакт с российским президентом для разрешения конфликта на Украине.

В Вашингтоне назвали личные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важными для урегулирования конфликта на Украине. Между тем в Кремле отметили, что переговоры между лидерами двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.