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Кремль назвал необходимой встречу Путина и Трампа
Идея встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждается, однако конкретных договоренностей по дате и месту ее проведения пока не существует.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно является востребованной, однако конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул: «Такая встреча явно на слуху. Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях».
Песков отметил, что для организации такой встречи нужны дополнительные контакты между Москвой и Вашингтоном, которые были ранее запущены и продолжаются сейчас. На данный момент конкретных договоренностей по поводу встречи нет, передает ТАСС.
Ранее Трамп рассказал об обращениях европейских лидеров с просьбой наладить контакт с российским президентом для разрешения конфликта на Украине.
В Вашингтоне назвали личные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важными для урегулирования конфликта на Украине. Между тем в Кремле отметили, что переговоры между лидерами двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.