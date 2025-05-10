Пакистан заявил о разрушении индийского аэродрома

Tекст: Антон Антонов

«Пакистан разрушил индийский аэродром Адампур», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Geo.

Канал Samaa сообщил, что в результате авиаударов был также поражен склад вооружения в городе Чандигарх, удары были нанесены также по объектам в Сринагаре.

В то же время индийское новостное агентство ANI со ссылкой на свои источники заявило, что поражены четыре пакистанские авиабазы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан начал военную операцию против Индии. Глава управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявлял, что Индия выпустила ракеты по трем авиабазам Пакистана, но ущерба нанесено не было.