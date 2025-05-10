Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Пакистан заявил о разрушении индийского аэродрома
В ходе военной операции Пакистан разрушил аэродром индийской базы Адампур, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности.
«Пакистан разрушил индийский аэродром Адампур», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Geo.
Канал Samaa сообщил, что в результате авиаударов был также поражен склад вооружения в городе Чандигарх, удары были нанесены также по объектам в Сринагаре.
В то же время индийское новостное агентство ANI со ссылкой на свои источники заявило, что поражены четыре пакистанские авиабазы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан начал военную операцию против Индии. Глава управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявлял, что Индия выпустила ракеты по трем авиабазам Пакистана, но ущерба нанесено не было.