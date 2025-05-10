Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Индия выпустила ракеты по авиабазам Пакистана
Индийские военные самолеты атаковали три авиабазы Пакистана, сообщил глава управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри.
«Индийские самолеты выпустили ракеты», – приводит слова Чаудри РИА «Новости» со ссылкой на Geo
Атаки были произведены по авиабазам Нур Хан, Мурид и Шоркот, «известной также как база Рафики», сказал Чаудри. При этом Чаудри подчеркнул, что в результате удара ущерба нанесено не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту города Сринагар были замечены беспилотники и слышны взрывы. В индийском городе Амритсар также произошли взрывы.