Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Взрывы прогремели в индийском Амритсаре
В индийском городе Амритсар, расположенном в штате Пенджаб, прозвучали четыре взрыва, сообщают очевидцы.
Пенджаб граничит с Пакистаном, длина общей границы превышает 500 км, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту города Сринагар ранее были замечены беспилотники и слышны взрывы.
Индия провела военную операцию «Синдур» в ответ на убийство мирных жителей в Пахалгаме. Вооруженные силы Пакистана получили разрешение на любые ответные меры после экстренного совещания правительства.