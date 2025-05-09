Власти Индии временно закрыли 32 аэропорта

Tекст: Антон Антонов

Согласно заявлению главного управления гражданской авиации страны, рейсы в этих воздушных гаванях будут ограничены до 5.29 по местному времени (7.59 мск) 15 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of India.

Ограничения коснулись ряда крупных аэропортов, включая Чандигарх, Сринагар, Амритсар, Лудхиану, Бхунтар, Кишангарх, Патиалу, Шимлу и Батхинду. В связи с приостановкой работы аэропортов планируется организовать специальные рейсы на поездах.

Как отмечает телеканал NDTV, в аэропорту города Сринагар ранее были замечены беспилотники и слышны взрывы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия провела военную операцию «Синдур» против целей в Пакистане. На границе Индии и Пакистана произошел один из крупнейших воздушных боев в современной истории авиации с участием 125 истребителей. Индия и Пакистан обвинили друг друга в гибели мирных жителей на фоне обострения ситуации на границе.