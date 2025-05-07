При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Совбез Пакистана дал армии право ответить на действия Индии
Вооруженные силы Пакистана получили разрешение на любые ответные меры против возможных действий Индии после экстренного совещания правительства.
Армия Пакистана получила полномочия для ответных действий против Индии, передает ТАСС. Сообщение появилось после внеочередного заседания Совета национальной безопасности страны, на котором обсуждалась реакция на, как отмечено, «неспровоцированный акт агрессии Индии».
В заявлении Совбеза говорится: «В соответствии со статьей 51 Устава ООН Пакистан оставляет за собой право ответить в порядке самообороны в любое время, любом месте и любым способом на свой выбор, чтобы отомстить за гибель невинных пакистанцев и вопиющее нарушение его суверенитета». Также уточняется, что вооруженные силы Пакистана были надлежащим образом уполномочены предпринять соответствующие действия в этой связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Пакистана сообщила о гибели 24 человек после ударов Индии. Глава МВД Индии назвал операцию «Синдур» ответом на убийство людей в Пахалгаме. Пакистан пообещал свернуть военные действия в случае «отступления» Индии.