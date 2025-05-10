Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
В Пакистане заявили о выведенной из строя на 70% электросети Индии
В результате кибератаки большая часть электросети Индии, около 70%, оказалась выведена из строя, заявил канал Geo со ссылкой на источники в пакистанской службе безопасности.
«Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Geo.
По данным издания Indian Express, официальные органы Индии предупреждали граждан о возможных хакерских атаках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан начал военную операцию против Индии. По данным СМИ, пакистанские военные уничтожили склад ракет BrahMos на территории Индии и атаковали индийские военные авиабазы Удхампур и Патханкот.