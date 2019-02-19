ОНФ выявил отфотошопивших мусорные свалки чиновников

Представители ростовского отделения Общероссийского народного фронта рассказали, как им удалось вычислить чиновников, «убравших» мусор со свалок с помощью редактирования фотографий в фотошопе.

Осенью 2018 года жители Семикаракорского района Ростовской области пожаловались в ОНФ на 50 несанкционированных свалок, сообщает Life.ru. Через три месяца чиновники вместо уборки «отфотошопили» три из них. По словам регионального координатора проекта «Генеральная уборка ОНФ» Алексея Мирошниченко, на сегодняшний день в Семикаракорске к 50 осенним свалкам добавилось еще 133 и теперь уже выявлено 183 мусорных очага.

В ростовское отделение ОНФ на днях поступили фотографии, где одна из семикаракорских свалок якобы убрана. Но, как выяснилось, «уборка» произошла с помощью фоторедактора.

«На одной из фотографий мы видим, что изображение было подредактировано и с помощью фоторедактора «зачищено» от отходов. Отчеты по остальным двум объектам также вызывают большие сомнения в их реальности. Кроме того, в свойствах всех трех файлов есть пометка, что они обработаны в фотошопе», – сообщили в ОНФ.

Сейчас представители ОНФ намерены проверить муниципальные траты на вывоз и ликвидацию мусора в Семикаракорске.

«Чиновники должны понимать, что отвечают за благополучие вверенной им территории головой. Потому что речь идет об экологии и здоровье людей», – напомнил координатор проекта ОНФ «За честные закупки» депутат Госдумы Антон Гетта.

По оценкам экспертов, чиновники не тратили много усилий, чтобы отредактировать снимки.

«На фотографиях «до» и «после» видно, что фотодизайнер использовал штампы, работа выполнена на авось, особенно если приблизить изображение. На выполнение данного фотомонтажа у семикаракорских специалистов, судя по всему, ушло не более пяти минут», – пояснил дизайнер Станислав Макаров.

После разразившегося скандала в администрации Семикаракорского городского поселения поспешно уволили чиновника.

«На сегодняшний день, по информации главы администрации Семикаракорского городского поселения, ликвидировано две свалки, третий очаг будет устранен с наступлением благоприятной погоды. Также уже приняты меры в отношении руководителя Центра комплексного благоустройства администрации города, допустившего эту ситуацию. Сейчас он уволен», – прокомментировал глава района Виктор Талалаев.

Случай с фотошопом в Семикаракорске – далеко не единственный. В ноябре 2018 года в Саратовской области произошла похожая ситуация. Муниципальные чиновники прислали в ОНФ «отчет» со старым, но «подчищенным» мусором. Свалка была обнаружена местными жителями в селе Клещевка, рядом с водоохранной зоной Курдюм. Саратовского чиновника – мастера фоторедактора – после этого отправили в отставку.

Ранее, в 2017 году, в Москве чиновники отфотошопили сугробы, чтобы отчитаться перед мэрией за уборку снега. Во всех районах столицы прошли служебные проверки. Самых «хитрых» сотрудников уволили.

В том же году в Санкт-Петербурге Администрация Приморского района «подправила» дорогу на фотографии, чтобы показать свою хорошую работу губернатору Ленинградской области. Сотрудник-ретушер был отстранен от работы.

«То, что можно было скрыть от россиян 10 лет назад, сегодня становится очевидным. У жителей нашей страны есть запрос на правду», – пояснил член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

По его мнению, в России формируется активная гражданская позиция, благодаря которой, возможно, нам удастся изменить многие негативные ситуации.