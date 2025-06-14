Прилепин назвал не заслуживающими внимания бросивших Россию людей

Прилепин заявил, что покинувшие Россию во время кризиса недостойны внимания

Tекст: Вера Басилая

По словам Прилепина, люди, покинувшие Россию в трудное время, могут вернуться, но по-настоящему достойны внимания те, кто остался со своей страной, передает РИА «Новости».

В интервью изданию он рассказал о создании своего нового романа «Тума», вдохновленного русско-украинскими событиями, и отметил, что долгое время возвращался к этой теме, пока судьба не предоставила ему возможность заняться книгой после покушения.

Писатель отметил, что возвращение уехавших из страны людей уже происходит, хотя самые заметные покинувшие Россию деятели еще остаются за рубежом. Он полагает, что любые ограничения для иноагентов не мешают возвращению, и считает, что литературные и культурные механизмы часто работают не в пользу тех, кто поддержал Донбасс и спецоперацию.

По вопросу освещения героев специальной военной операции в кино и литературе Прилепин высказал мнение, что в России создано слишком мало фильмов на эту тему, и подчеркнул необходимость системной государственной поддержки в популяризации современных героев. Он отметил, что в Советском Союзе действовала комплексная система прославления героев, чего сейчас не хватает.

Патриотизм, по мнению Прилепина, – это осознание своей причастности к великой национальной культуре и ответственности перед прошлым и будущим. Он считает, что культ индивидуализма и забвение коллективного опыта и культурного наследия – ложная и навязанная современному обществу идея.

Автор подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся отдаленность событий XVII века, в истории часто прослеживается рифма с современностью, вплоть до совпадения дат и сюжетов. Прилепин отметил, что его взгляд на фигуру Степана Разина формируется под влиянием новых документов и собственного опыта жизни на Донбассе, где он заметил прямую схожесть с историческим образом казачества. Он добавил, что для русских культурных героев прошлых веков актуальность сегодня обострилась, и, по его мнению, война может длиться столько же, сколько в XVII веке, то есть 12 лет.

Говоря о работе над историческим эпосом, Прилепин рассказал, что задумывает трилогию, каждая книга которой будет самостоятельной, а интерес к теме казачества возник у него еще в подростковом возрасте благодаря семейным корням. Он подчеркнул, что для такой работы пришлось накапливать знания десятками лет, посещать исторические места, а жизнь на Донбассе дала ему уникальный опыт.

Писатель сообщил, что к написанию романа он приступил в 2020 году, но процесс прерывался из-за событий специальной военной операции и ранений. После длительного восстановления он полностью погрузился в работу и вычитывал книгу несколько раз, чтобы достичь полного погружения для читателя. Прилепин считает ошибкой стилизацию исторических романов под псевдорусский язык, утверждая, что язык и быт XVII века были ближе к сегодняшним реалиям, чем принято думать.

В числе инициатив Прилепина – создание в Москве патриотического театра, куда смогут прийти участники специальной военной операции, желающие реализовать себя в культуре. По его словам, театру не требуется новое здание, достаточно найти подходящую площадку – и идея уже нашла поддержку президента России. Прилепин уверен, что в России много патриотических текстов, которые подходят для театральной сцены, а проблема дефицита, по его мнению, надуманная.

Маргарита Симоньян отметила, что многие уехавшие из России граждане теперь испытывают страх из-за невозможности вернуться.