14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.9 комментариев
Российские паломники застряли в аэропортах Иордании и ОАЭ
Муфтий Аббясов сообщил, что более 300 паломников застряли в ОАЭ и Иордании
Из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке более 300 россиян, возвращавшихся с хаджа, застряли в транзитных аэропортах Иордании и ОАЭ, где их временно разместили в гостиницах, сообщил зампред ДУМ России по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов.
Более 300 российских паломников, совершавших хадж в Мекку и Медину, не смогли покинуть транзитные аэропорты Иордании и ОАЭ, передает РИА «Новости».
Зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов сообщил, что изменения в системе международных авиасообщений из-за ситуации на Ближнем Востоке коснулись нескольких групп граждан России. Он пояснил, что прямые рейсы из Саудовской Аравии в Москву следуют по расписанию, хотя и с задержками.
По информации муфтия, туроператор ДУМ РФ «Муслим Тур» совместно с авиакомпаниями организовал размещение россиян в гостиницах в ОАЭ и Иордании. Аббясов подчеркнул, что с паломниками находятся руководители групп, и выразил надежду на их скорое возвращение на родину.
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