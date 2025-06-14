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    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    35 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    33 комментария
    14 июня 2025, 15:49 • Новости дня

    Российские паломники застряли в аэропортах Иордании и ОАЭ

    Муфтий Аббясов сообщил, что более 300 паломников застряли в ОАЭ и Иордании

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке более 300 россиян, возвращавшихся с хаджа, застряли в транзитных аэропортах Иордании и ОАЭ, где их временно разместили в гостиницах, сообщил зампред ДУМ России по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов.

    Более 300 российских паломников, совершавших хадж в Мекку и Медину, не смогли покинуть транзитные аэропорты Иордании и ОАЭ, передает РИА «Новости».

    Зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов сообщил, что изменения в системе международных авиасообщений из-за ситуации на Ближнем Востоке коснулись нескольких групп граждан России. Он пояснил, что прямые рейсы из Саудовской Аравии в Москву следуют по расписанию, хотя и с задержками.

    По информации муфтия, туроператор ДУМ РФ «Муслим Тур» совместно с авиакомпаниями организовал размещение россиян в гостиницах в ОАЭ и Иордании. Аббясов подчеркнул, что с паломниками находятся руководители групп, и выразил надежду на их скорое возвращение на родину.

    Ранее сообщалось, что посольство России в Израиле не получало сведений о пострадавших гражданах России после ракетных атак со стороны Ирана.

    Российские авиакомпании изменили маршруты полетов на Ближний Восток из-за конфликта Израиля и Ирана.

    Группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном после закрытия воздушного пространства.

    Среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый.


    14 июня 2025, 10:00 • Новости дня
    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»

    В Иране задержали автомобили с израильскими дронами-камикадзе разведки «Моссад»

    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Автомобили, перевозившие израильские беспилотные летательные аппараты, были задержаны в Иране, сообщает агентство Nour News.

    В Тегеране сообщили о задержании автомобилей, в которых перевозились израильские беспилотники, предназначенные для проведения диверсионных операций, передает РИА «Новости».

    По сведениям иранских спецслужб, задержанные транспортные средства принадлежали лицам, связанным с разведывательным ведомством «Моссад».

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

    Комментарии (11)
    14 июня 2025, 04:04 • Новости дня
    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп

    Берлетик: Переговоры с Ираном были прикрытием американо-израильского удара

    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Геополитический аналитик, бывший морпех США Брайан Берлетик заявил, что так называемые переговоры с Ираном по ядерной программе, были прикрытием для того удара, который совершил Израиль в ночь на 13 июня.

    «Как и предупреждалось, «переговоры» Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара», – написал он в посте соцсети Х.

    Берлетик считает, что мир должен прекратить с США такие «переговоры» и дать Вашингтону понять, что любая атака со стороны сателлитов США будет истолкована как атака самих США.

    «Настало время тем, кто защищает Трампа, проснуться, высказаться и отказать ему», – призвал аналитик.

    По его мнению, подобные игры – это не то, за что голосовали американцы.

    «Россия и Китай – на очереди. Он не остановится на Иране, цель удара по Ирану –  создать условия для дальнейшего окружения и сдерживания России и Китая», – предупредил Берлетик.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

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    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    14 июня 2025, 08:18 • Новости дня
    Опубликовано фото сбитого Ираном истребителя F-35 Израиля
    Опубликовано фото сбитого Ираном истребителя F-35 Израиля
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство Mehr опубликовало первые фотографии истребителя F-35 ВВС Израиля, который был сбит иранскими средствами противовоздушной обороны.

    На предоставленном снимке виден лежащий на земле горящий самолет, вокруг которого разбросаны части его конструкции, передает «Российская газета».

    Согласно публикации, фото фиксирует последствия атаки, в результате которой израильский военный самолет оказался полностью уничтожен. Издание отмечает, что самолет был сбит в ходе недавнего обострения ситуации в регионе.

    Местоположение падения истребителя не уточняется. Данных о судьбе пилота не приводится.

    Накануне два израильских истребителя F-35 были сбиты силами ПВО иранской армии наряду с другими самолетами. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану. Агентство Tasnim добавило, что в плен была взята женщина-пилот одного из самолетов.

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    14 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Режиссер Бондарчук эвакуирован из Ирана в Баку

    Режиссер Федор Бондарчук и 55 россиян эвакуированы из Ирана в Баку

    Режиссер Бондарчук эвакуирован из Ирана в Баку
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа успешно пересекли иранско-азербайджанскую границу, попав в число 56 эвакуированных россиян.

    Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа уже эвакуированы из Ирана и находятся на территории Азербайджана, передает ТАСС

    Как сообщили в посольстве России в Баку, в общей сложности на данный момент границу пересекли 56 из 88 человек, подлежащих эвакуации.

    В пресс-службе уточнили, что пересечение границы продолжается, и остальные россияне также готовятся к выезду в ближайшее время. Представитель посольства, находящаяся непосредственно на азербайджано-иранской границе, подтвердила: «Бондарчук уже уехал».

    Диппредставительство выразило благодарность властям Азербайджана за содействие в предоставлении транспорта для эвакуации российских граждан и их размещении в отеле. Подчеркивается, что все эвакуированные обеспечены необходимыми условиями для временного пребывания в Азербайджане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 июня на ирано-азербайджанской границе прошла эвакуация 88 россиян, среди которых были режиссер Федор Бондарчук и его команда.

    Автобус с эвакуированными россиянами, включая членов съемочной группы Бондарчука и артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского, утром прибыл в Азербайджан.

    Ранее сообщалось, что члены съемочной группы сериала «Трудно быть Богом» не пострадали в Иране на фоне недавних ударов в регионе.

    Кроме того в Иране оказался 51 артист Большого симфонического оркестра.

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    14 июня 2025, 12:54 • Новости дня
    Жена Запашного показала защитные бомбоубежища в израильских квартирах
    Жена Запашного показала защитные бомбоубежища в израильских квартирах
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Эллен Запашная, супруга Аскольда Запашного, показала, как в квартирах Израиля обустраивают отдельные комнаты-бомбоубежища с металлическими стенами и защитными ставнями на окнах.

    В Сети опубликовано видео с демонстрацией израильских бомбоубежищ в квартирах, снятая супругой художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, читающего «Царьград» .

    Вследствие того, что наша квартира, построенная в Израиле после 1996 года, становится последовательным бомбардировочным шагом. Эллен Запашная уточнила, что эти помещения выполнены из прочной металлической конструкции, а окна оборудованы специальными ставнями для герметичного закрытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильской атаки на жилое здание в районе Чамеран в столице Ирана погибло не менее 60 человек, среди них 20 детей.

    Напомним, что ночью в пятницу Израиль  нанес удар  по военным и ядерным объектам в Иране и  провел  спецоперации по уничтожению представителей военных ведомств и физиков-атомщиков.

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    14 июня 2025, 04:50 • Новости дня
    ЦАХАЛ заявил о четвертой волне ракетных атак со стороны Ирана

    Армия обороны Израиля сообщила о четвертой волне атак Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о новой серии ракетных атак со стороны Ирана, это подтвердил ряд СМИ, которые сообщили о взрывах и сиренах в ряде районов.

    «Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет из Ирана в сторону Государства Израиль», – сказано в сообщении ЦАХАЛ.

    Новостное агентство Fars сообщило в Telegram-канале о сильных взрывах в Хайфе.

    «Оккупационная армия объявила состояние тревоги после подтверждения новой волны иранских ракетных атак. Атаки сосредоточены на севере оккупированной Палестины. Сирены тревоги прозвучали на больших территориях оккупированных Голан, Галилеи, Хайфы и Тверии. Очевидцы сообщают о сильных взрывах на севере оккупированной Палестины», – сообщило агентство.

    По данным Al-Mayadeen, сирены звучат на Южных Голанских высотах, в Галилейском море, Афуле и Верхнем Назарете. По данным израильских СМИ,  сильные взрывы слышны в нескольких местах на севере и в Хайфе.

    «Четвертая партия ракет, запущенных из Ирана, нацелена на районы на севере Израиля», – сказано в Telegram-канале.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран пообещал усилить атаки на Израиль и атаковать региональные базы любой страны, которая попытается его защитить.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

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    14 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    Tasnim сообщил о взрыве возле ангара истребителей в Тегеране
    Tasnim сообщил о взрыве возле ангара истребителей в Тегеране
    @ Iranian Red Crescent/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Ночной авиаудар израильских ВВС по позициям ПВО в районе Тегерана сопровождался взрывом на территории аэропорта Мехрабад, где повреждений инфраструктуры не зафиксировали, сообщает госагентство Tasnim.

    Утром в аэропорту Мехрабад в Тегеране прогремел взрыв рядом с ангаром для истребителей, однако инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали. Агентство Tasnim уточнило, что инцидент произошел вблизи терминала номер четыре, возле объектов с машинным оборудованием и ангаров с истребителями, передает РИА «Новости».

    По данным ТАСС, в ту же ночь израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей, связанных с противовоздушной обороной в районе Тегерана. В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля указано, что целью атак стала инфраструктура ракет типа земля–воздух, а также другие объекты, обеспечивающие возможности ПВО иранских сил.

    Командующий ВВС Израиля Томер Бар отметил, что были поражены сотни целей, включая объекты класса земля–воздух, а также проведена серия точных атак, позволивших улучшить воздушное превосходство и свободу действий Израиля в Иране.

    Он подчеркнул, что впервые с начала войны удары были нанесены на расстоянии более 1,5 тыс. километров от израильской территории, и добавил, что ВВС Израиля продолжат проводить операции как наступательного, так и оборонительного характера.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, непрерывные иранские обстрелы ночью привели к двум погибшим на израильской стороне, сообщил портал Ynet.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

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    14 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Иран решил нанести новые удары по базам США и Израилю
    Иран решил нанести новые удары по базам США и Израилю
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Иран планирует нанести удары по базам США и продолжить атаки на Израиль, сообщает агентство Fars.

    По данным источника, знакомого с планами военного командования, в Тегеране готовятся масштабные ответные действия против американских и израильских объектов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Источник агентства указывает, что война, начавшаяся с действий Израиля, будет распространяться на все территории, занятые этим государством, а также на американские базы в регионе. Он отметил, что агрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана.

    По словам собеседника Fars, противостояние не завершится на предпринятых ранее шагах, и удары будут продолжаться.

    Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что помощь США Киеву прекратится из-за конфликта Израиля и Ирана, поскольку Вашингтон выберет поддержку Тель-Авива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы в ближневосточный регион. Хотя США Дональд Трамп отметил, что не видит угрозы начала масштабного конфликта после недавних атак Израиля на иранские объекты.

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    14 июня 2025, 11:33 • Новости дня
    Израильский удар по жилому дому в Тегеране унес жизни 60 человек
    Израильский удар по жилому дому в Тегеране унес жизни 60 человек
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки Израиля на жилое здание в районе Чамеран в столице Ирана погибло не менее 60 человек, среди них 20 детей, сообщает канал IRIB.

    Число погибших в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране достигло 60 человек. Среди жертв оказалось 20 детей, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в районе Чамеран, когда по жилому зданию был нанесен ракетный удар. По предварительной информации, ответственность за атаку возлагается на Израиль.

    Иранские власти уточняют, что число жертв может возрасти, так как некоторые пострадавшие остаются под завалами и ведутся поисково-спасательные работы.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

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    14 июня 2025, 08:47 • Новости дня
    Иран сбил израильские разведывательные дроны на границе с Турцией

    Tекст: Александра Юдина

    Иранская государственная телерадиокомпания сообщила, что вооруженные силы страны сбили несколько израильских беспилотников.

    Инцидент произошел вблизи города Сельмас на северо-западе Ирана, в непосредственной близости от турецкой границы. Согласно данным телерадиокомпании, данные аппараты выполняли разведывательные задачи, передает ТАСС.

    Накануне два израильских истребителя F-35 были сбиты силами ПВО иранской армии наряду с другими самолетами. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану. Агентство Tasnim добавило, что в плен была взята женщина-пилот одного из самолетов.

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    14 июня 2025, 12:29 • Новости дня
    Израиль атаковал Тебриз и Хорремабад в Иране
    Израиль атаковал Тебриз и Хорремабад в Иране
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы прогремели в Тебризе, Хорремабаде и Керманшахе на западе и северо-западе Ирана, сообщает агентство Fars.

    Израиль также атаковал еще четыре объекта на северо-западе страны, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Mehr, подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод в Тебризе. Представители иранских властей пока официально не прокомментировали последствия ударов и степень разрушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночной авиаудар израильских ВВС по позициям ПВО в районе Тегерана сопровождался взрывом на территории аэропорта Мехрабад, где повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

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    14 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Меркурис заявил о переносе поддержки США с Украины на Израиль

    Tекст: Александра Юдина

    Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что помощь США Киеву прекратится из-за конфликта Израиля и Ирана, поскольку Вашингтон выберет поддержку Тель-Авива.

    По его словам, Владимир Зеленский надеется получить крупную финансовую поддержку от Соединенных Штатов, однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке американским властям придется определяться с приоритетами, и они предпочтут поддержку Израиля, а не Украины, передает РИА «Новости».

    Меркурис подчеркнул, что даже если США захотят продолжить военную помощь Киеву, объемы поставок будут невелики и не окажут существенного влияния на ход боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы в ближневосточный регион. Хотя США Дональд Трамп отметил, что не видит угрозы начала масштабного конфликта после недавних атак Израиля на иранские объекты.

    При этом ранее Axios писал, что администрация американского президента Дональда Трампа сообщила  израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Вашингтона к израильской ночной атаке на Тегеран.

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    14 июня 2025, 06:44 • Новости дня
    JP сообщил о двух погибших и более 70 пострадавших от взаимных с Ираном атак

    Два человека погибли и более 70 ранены после двух ночей ирано-израильских ударов

    Tекст: Ирма Каплан

    Израильская национальная медслужба сообщила о двух погибших и более 70 раненых в результате двухдневных взаимных ирано-израильских ударов, пишет Jerusalem Post.

    После иранской ракетной атаки на горячую линию в районе Гуш-Дан поступило множество звонков, сообщило Управление пожарной охраны и спасения Израиля в пятницу вечером.

    «Пожарные команды были отправлены в два основных района, один в Тель-Авиве и один в Рамат-Гане, после того, как поступили сообщения о пожарах из-за авиаударов», – пишет Jerusalem Post (JP).

    Тель-Авиву был нанесен значительный ущерб, в Рамат-Гане есть повреждения зданий, и пострадавшие люди, оказавшиеся в ловушке из-за обрушений, сказано в материале.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Ynet сообщил о двух погибших на израильской стороне в результате иранских ударов.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

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    14 июня 2025, 09:00 • Новости дня
    Hindu заявила о катастрофических последствиях эскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Александра Юдина

    Возможное расширение конфликта на регион Персидского залива после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана станет катастрофой для мировой экономики, особенно для Индии, сообщила газета Hindu.

    По данным издания, миллионы граждан Индии работают и живут в странах Ближнего Востока, что делает возможный экономический кризис крайне опасным для страны, передает ТАСС.

    Газета указала, что удары Израиля по ядерным объектам Ирана, когда Вашингтон и Тегеран вели переговоры, были, по мнению редакции, вопиюще незаконными, безрассудными и опасными. Hindu подчеркнула, что если и существовала возможность урегулирования ядерной проблемы Ирана через диалог, то Израиль практически уничтожил ее своими действиями.

    Издание напомнило, что хотя ядерная программа Ирана вызывает опасения, убедительных доказательств серьезного прогресса в ней нет. Также Hindu отметила, что Иран ранее согласился свернуть свою ядерную программу в 2015 году в обмен на снятие санкций, однако соглашение было сорвано действиями администрации президента США Дональда Трампа, а последующие предложения диалога были перечеркнуты атакой на иранские ядерные объекты.

    По мнению газеты, Израиль решился на удары, рассчитывая на поддержку США и отсутствие реакции международного сообщества. Hindu считает, что необходимость немедленных скоординированных международных усилий по сдерживанию Израиля и перезапуску дипломатии крайне актуальна для восстановления стабильности в регионе.

    Газета Indian Express в свою очередь сообщила, что целью Израиля является не только ослабление Ирана, но и его союзников, а атака на ядерные объекты стала частью этой стратегии. Издание также выразило мнение, что без посредничества сильной международной державы военная конфронтация будет только нарастать. По словам газеты, неизвестно, чем закончится нынешняя эскалация, поскольку часто войны начинаются легко, но заканчиваются непредсказуемо.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, непрерывные иранские обстрелы ночью привели к двум погибшим на израильской стороне, сообщил портал Ynet.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

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    14 июня 2025, 03:33 • Новости дня
    Иран пригрозил ударом по базам любой защищающей Израиль страны

    CNN: Иран будет атаковать базы любой защищающей режим Израиля страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Иран усилит атаки на Израиль и будет атаковать региональные базы любой страны, которая попытается его защитить, сообщил CNN высокопоставленный иранский чиновник.

    Иран усилит свои атаки на Израиль и будет атаковать региональные базы любой страны, которая попытается его защитить, сообщил CNN в пятницу высокопоставленный иранский чиновник.

    «Иран оставляет за собой право, в соответствии с международным правом, решительно ответить этому (израильскому) режиму. Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, увидит, что ее региональные базы и позиции станут новыми целями Ирана», – сказал источник.

    В пятницу источники в США и Израиле сообщили CNN, что американские военные помогли перехватить иранские ракеты, запущенные по Израилю. Один израильский информатор заявил, что другие страны региона также поддерживали израильскую ПВО.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

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