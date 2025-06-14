Российские паломники застряли в аэропортах Иордании и ОАЭ

Муфтий Аббясов сообщил, что более 300 паломников застряли в ОАЭ и Иордании

Tекст: Вера Басилая

Более 300 российских паломников, совершавших хадж в Мекку и Медину, не смогли покинуть транзитные аэропорты Иордании и ОАЭ, передает РИА «Новости».

Зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов сообщил, что изменения в системе международных авиасообщений из-за ситуации на Ближнем Востоке коснулись нескольких групп граждан России. Он пояснил, что прямые рейсы из Саудовской Аравии в Москву следуют по расписанию, хотя и с задержками.

По информации муфтия, туроператор ДУМ РФ «Муслим Тур» совместно с авиакомпаниями организовал размещение россиян в гостиницах в ОАЭ и Иордании. Аббясов подчеркнул, что с паломниками находятся руководители групп, и выразил надежду на их скорое возвращение на родину.

Ранее сообщалось, что посольство России в Израиле не получало сведений о пострадавших гражданах России после ракетных атак со стороны Ирана.

Российские авиакомпании изменили маршруты полетов на Ближний Восток из-за конфликта Израиля и Ирана.

Группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном после закрытия воздушного пространства.

Среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый.



