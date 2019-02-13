ФСИН предложила учитывать спортивные успехи осужденных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) решила проработать идею чиновников Югры, которая предполагает учитывать улучшение показателей ГТО и другие спортивные достижения заключенных как признак успешного перевоспитания наряду с хорошим поведением, добросовестным отношением к труду и другими условиями.

«Планируемые поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ могут закрепить занятия спортом и сдачу нормативов ГТО как дополнительные показатели исправления осужденного», – цитирует «Интерфакс» заявление пресс-бюро.

В сообщении отмечается, что идея принадлежит департамент физкультуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры. В департаменте приводят в пример спортивный всероссийский конкурс «Готов к труду и обороне», который с успехом прошел в исправительных учреждения ХМАО.

«По мнению инициаторов законопроекта это не означает, что сдача тестов ГТО станет обязательной. Участие в мероприятии все так же останется добровольным и лишь расширит возможности осужденных к исправлению, а также станет дополнительным стимулом к ведению здорового образа жизни», – говорится в пресс-релизе.

По данным ФСИН, осужденные (особенно среди несовершеннолетних) с удовольствием участвуют в спортивных конкурсах. В ведомстве рассказали, что за 2018 год в исправительных учреждениях провели свыше 369 тыс. культурно-массовых мероприятий, в которых участвовали 136 тыс. заключенных. По мнению ФСИН, это положительно отразилось на психологическом климате в среде осужденных и позволило им вести здоровый образ жизни.