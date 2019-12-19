В ДТП с маршруткой в Иркутской области погиб человек

Один человек погиб, девять пострадали при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Иркутской области, сообщили в региональном главке МВД.

«В двух километрах от села Шерагул произошло столкновение автомобиля Isuzu и микроавтобуса Ford, следовавшего по маршруту Тулун – Шерагул. По предварительным сведениям, в результате ДТП погиб пассажир Isuzu, девять человек госпитализированы», – передает ТАСС сообщение главка. Уточняется, что ДТП произошло в 09.40 (04.40 по мск).

Как рассказал глава Тулунского района Михаил Гильдебрант, причиной аварии стал выезд автомобиля на встречную полосу для обгона.

По информации Минздрава региона, после ДТП госпитализированы шесть человек с травмами легкой и средней тяжести, еще три человека могли отказаться от госпитализации после осмотра медиками.

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, всего во внедорожнике находились четыре человека, в маршрутке - 16 человек. Дорогу из-за ДТП не перекрывали.

Напомним, 10 декабря в городе Борисоглебск Воронежской области маршрутка въехала в грузовик, погибли пять человек.