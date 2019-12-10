ДТП с маршруткой произошло под Воронежем, много жертв

В городе Борисоглебск Воронежской области маршрутка въехала в грузовик, погибли пять человек, сообщил представитель экстренных служб региона.

«В результате ДТП с участием маршрутного такси и грузовика погибли пять человек, один из них ребенок», – сказал собеседник РИА «Новости».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В декабре в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом погибли четыре человека.