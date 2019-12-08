В ДТП с микроавтобусом под Оренбургом погибли четыре человека

В Оренбургской области на трассе Оренбург – Акбулак столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли четыре человека, еще четверо госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

После столкновения обе машины загорелись. У микроавтобуса государственные регистрационные номера Киргизии, передает «Интерфакс».

В ГУ МЧС по региону сообщили, что в ДТП попал минивэн и грузовая «Газель», передает РИА «Новости».

«Четыре человека госпитализированы в ГБУЗ «Городская больница» города Соль-Илецка», – сообщили в главке МЧС.

Авария произошла в районе села Угольное.

В конце ноября на трассе Акбулак – Оренбург в ДТП с микроавтобусом и фурой погибли шесть человек – граждане Узбекистана и Таджикистана.