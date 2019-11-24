Увеличилось число жертв ДТП с минивэном под Оренбургом

Число погибших при столкновении около поселка Чистый в Оренбургской области фуры с минивэном увеличилось до шести, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

В Hyundai находились граждане Узбекистана и Таджикистана.