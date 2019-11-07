Глава РВИО отреагировал на снос барельефа Жукову в Одессе

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков прокомментировал снос барельефа советского полководца, маршала Георгия Жукова национал-радикалами в Одессе.

По его словам, снос барельефа указывает, насколько Западу удалось «переформатировать» сознание местной молодежи в собственных интересах, передает РИА «Новости».

Мягков отметил, что произошедшее – пример того, как действуют молодые люди со «стертой» памятью о событиях общего прошлого.

«Россия в этой связи должна более активно проводить свою историческую политику - и не только у нас в стране, но и за рубежом. Надо говорить о наших ценностях, говорить о том, что связывало наши народы, приводить примеры», – отметил научный директор РВИО.

Также он добавил, что издания новых книг или журналов будет недостаточно. Он отметил, что большинство молодежи сейчас обладает клиповым сознанием, поэтому необходимо адаптировать информацию.

Мягков подчеркнул, что необходимо проводить мультимедийные выставки, а приводимые в них факты должны быть «в наглядной форме доступны российской и зарубежной молодежи».

Напомним, украинские праворадикалы демонстративно снесли барельеф маршала Советского Союза Георгия Жукова со здания одесского Приморского военкомата, пообещав на его место установить мемориальную доску украинским карателям. Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукова «плевком в лицо» горожан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся «националистическим угаром».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему русская Одесса сдалась украинским националистам.

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