Российский спутник системы предупреждения о нападении сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2422», который входил в систему предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты в ночь с пятницы на субботу. Последний раз аппарат был зафиксирован на высоте 80 км, передает ТАСС.

В настоящее время объект на орбите больше не существует.

В середине октября в Минобороны сообщили, что новый космический аппарат «Тундра», недавно пополнивший военную орбитальную группировку, начал работу.

Западные СМИ сообщали, что спутник «Космос-2541» (серия «Тундра») является третьим спутником новой российской единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении.