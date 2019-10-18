Систему предупреждения о ракетном нападении усовершенствовали в России

Новый космический аппарат «Тундра», недавно пополнивший военную орбитальную группировку, начал работу, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В третьем квартале 2019 года расчетами Воздушно-космических сил обеспечен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». На заданную орбиту выведен космический аппарат «Тундра». Цели пуска достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме», – передает РИА «Новости» слова Криворучко на Едином дне военной приемки.

Напомним, 26 сентября в российском военном ведомстве сообщили, что разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны. Западные СМИ сообщали, что спутник «Космос-2541» (серия «Тундра») является третьим спутником новой российской единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении.

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