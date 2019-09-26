«Фрегат» вывел российский военный спутник на орбиту

Военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, отделился от разгонного блока «Фрегат» и вышел на орбиту, сообщили в Минобороны.

«Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с созданным в интересах Минобороны космическим аппаратом.

Это четвертый запуск «Союза-2» с Плесецка в этом году.

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